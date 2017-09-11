В Швеции стартуют крупнейшие за 20 лет военные учения

В маневрах будут участвовать около 20 тысяч солдат, в том числе из некоторых стран НАТО

В Швеции стартуют крупнейшие за более чем 20 лет военные учения Aurora-17. Об этом сообщает Шведское радио.

В маневрах примут участие около 20 тысяч военнослужащих, в том числе из некоторых стран НАТО (Швеция не является членом Альянса), включая США. Учения пройдут с 11 по 29 сентября 2017 года.

Некоторые пацифистские организации критикуют маневры за то, что они якобы сближают нейтральную Швецию с НАТО и усиливают военную напряженность в Балтике.

Однако военные отмечают, что Aurora-17 - это учения не Альянса, а шведской армии; участие же в них иностранных войск позволит Швеции отработать способность принимать такие подразделения и содействовать им.

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10 сентября 2017 года министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что цель масштабных военных учений России и Беларуси Запад-2017 - спровоцировать НАТО и испытать его обороноспособность.

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