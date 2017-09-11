ООН о ситуации в Мьянме: Классический пример этнической чистки

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал Мьянму прекратить атаки против рохинджа, которые вышли далеко за рамки "операции правоохранителей"

Ситуация в бирманском штате Ракхайн выглядит как классический пример этнической чистки, заявил в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. Об этом со ссылкой на слова чиновника Организации сообщает агентство Reuters.

"Брутальную спецоперацию" мьянмарских силовиков топ-чиновник ООН назвал "явно не соответствующей" обычному ответу правоохранителей на нападения радикалов из рохинджа на полицейские посты.

"Я призываю правительство прекратить жестокую военную операцию и широкомасштабную дискриминацию населения Ракхайна", - сказал аль-Хусейн, добавив, что "ситуация выглядит классическим примером этнической чистки".

С конца августа уже более 313 тысяч мусульман-рохинджа бежали от религиозно-этнических чисток в Ракхайне в соседний Бангладеш. Всего с октября 2016 года из родных мест бежали по крайней мере 400 тысяч рохинджа.

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Рохинджа, которых насчитывается около 1 млн человек, не имеют гражданства. Власти Мьянмы считают их "нелегалами из Бангладеша".

Одна из последних крупных вспышек насилия в Мьянме зафиксирована в октябре 2016 года: армия начала зачистку пограничных территорий от боевиков группировки радикальных рохинджа. Доклады правозащитников характеризуют происходящее в стране словами "гуманитарная катастрофа", а действия силовиков Мьянмы называют "частью обширных и систематических атак против рохинджа, которые могут подпадать под определение преступлений против человечества".

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