Лавров: Кремль уравняет условия работы дипломатов РФ и США

В МИД РФ заявили, что изучают условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские - в США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы в РФ американских дипломатов в соответствие с условиями работы российских дипломатов в США. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, Кремль проявил "добрую волю", включив в список сотрудников российских дипмиссий в США и тех, кто работает в представительстве при ООН. При этом, по словам Лаврова, дипломаты при ООН - отдельная тема, которая не касается двухсторонних отношений.

"Соединенные Штаты как бы прикарманили этот наш добрый жест и сказали: раз русские хотят паритета, то пускай закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас в России только три генеральных консульства. Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские - в США", - сказал Лавров, добавив, что Москва приведет эти условия "в полное соответствие с тем, что называется паритетом".

31 августа 2017 года Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке. Эти меры приняты в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.

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