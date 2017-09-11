В Швейцарии столкнулись поезда: есть пострадавшие

По данным полиции, 30 человек получили травмы различной степени тяжести

Сегодня в Швейцарии на станции Андерматт в 11:30 столкнулись два поезда. Об этом сообщает Sky News в Twitter.

В результате инцидента травмы получили 30 человек.

"Швейцарская полиция утверждает, что около 30 человек получили ранения после того, как в Андерматте в Швейцарии столкнулись два поезда", - говорится в сообщении.

Всего в поезде находилось около 100 человек.









Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 11 августа сообщалось , что число погибших в результате железнодорожной катастрофы в египетской Александрии выросло до 36 человек, 123 человека получили ранения.

Столкновение произошло при попытке составов проехать по параллельным путям.