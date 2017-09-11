В Швейцарии столкнулись поезда: есть пострадавшие
11.09.2017 16:32
По данным полиции, 30 человек получили травмы различной степени тяжести
Фото: EPA
Сегодня в Швейцарии на станции Андерматт в 11:30 столкнулись два поезда. Об этом сообщает Sky News в Twitter.
В результате инцидента травмы получили 30 человек.
"Швейцарская полиция утверждает, что около 30 человек получили ранения после того, как в Андерматте в Швейцарии столкнулись два поезда", - говорится в сообщении.
Всего в поезде находилось около 100 человек.Столкновение произошло при попытке составов проехать по параллельным путям.
11 августа сообщалось, что число погибших в результате железнодорожной катастрофы в египетской Александрии выросло до 36 человек, 123 человека получили ранения.
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