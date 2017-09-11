ФБР допросило бывшего сотрудника агентства Sputnik - СМИ

Американская спецслужба проверяет, действует ли агентство в качестве органа российской пропаганды в США

Федеральное бюро расследований США допросило бывшего корреспондента российского агентства Sputnik в рамках расследования влияния российской пропаганды в США. Об этом сообщает Yahoo News.

Журналист, как уточняется, был корреспондентом в Белом доме. Если подтвердится, что деятельность этого СМИ была "неотъемлемой часть пропагандисткой руки Кремля", это нарушает закон США о регистрации иностранных агентов.

Также сообщается, что ФБР получило флеш-накопитель, содержащий тысячи внутренних электронных писем Sputnik и документов. Эта информация рассматривается спецслужбой как подтверждение роли СМИ в информационной кампании правительства РФ во время выборов в США.

Однако является ли этот допрос частью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера неизвестно.

8 сентября директор ФБР США Кристофер Рэй заявил, что не нашел признаков возможного вмешательства администрации президента Дональда Трампа в расследование фактов влияния Кремля на американские выборы 2016 года.

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