Во Флориде начались восстановительные работы после Ирмы

Местные СМИ сообщают о четверых погибших

Во Флориде, США, начались спасательные и восстановительные работы после того, как в ночь на понедельник на штат обрушился ураган Ирма. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, приблизившись к Майами, ураган ослабел, но Ирма все равно нанесла значительный ущерб многим городам штата.

Местные СМИ сообщают о четверых погибших. Ситуацию на островах Флорида-Кис, примерно в 25 км от Майами, спасатели описывают как гуманитарный кризис.

11 сентября сообщалось, что ураган Ирма достиг штата Флорида: более трех миллионов домов в штате остались без электричества, а город Майами частично ушел под воду.

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