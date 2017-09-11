Во Флориде начались восстановительные работы после Ирмы
11.09.2017 21:07
Местные СМИ сообщают о четверых погибших
Фото: ЕРА
Во Флориде, США, начались спасательные и восстановительные работы после того, как в ночь на понедельник на штат обрушился ураган Ирма. Об этом сообщает ВВС.
Согласно сообщению, приблизившись к Майами, ураган ослабел, но Ирма все равно нанесла значительный ущерб многим городам штата.
Местные СМИ сообщают о четверых погибших. Ситуацию на островах Флорида-Кис, примерно в 25 км от Майами, спасатели описывают как гуманитарный кризис.
11 сентября сообщалось, что ураган Ирма достиг штата Флорида: более трех миллионов домов в штате остались без электричества, а город Майами частично ушел под воду.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:34
-
17:51
-
17:16
-
17:20
-
08:30
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров