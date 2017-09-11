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Совет безопасности ООН смягчил проект резолюции по КНДР

11.09.2017 21:16
Исключить из проекта хотят ограничение на поставки нефти и заморозку иностранных активов северокорейского лидера Ким Чен Ына
Совет безопасности ООН смягчил проект резолюции по КНДР
Фото: ЕРА

Совет безопасности ООН не будет выносить на голосование проект резолюции по Северной Корее, содержащий положение о запрете на поставки нефти, сообщает Deutsche Welle.

Сегодня в Совбезе планируют обсудить новый, менее жесткий проект по санкциям против КНДР. Исключить из проекта хотят ограничение на поставки нефти и заморозку иностранных активов северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Жесткий проект резолюции, включающий заморозку активов и запрет на торговлю нефтью предложили Совбезу США после очередных ядерных испытаний КНДР. Однако позже Вашингтон сам принял решение смягчить предлагаемые санкции.

В ответ на угрозу новых санкций режим диктатора Северной Кореи пообещал США невероятные "страдания и боль".

Решение по санкциям Совбез запланировал принять сегодня.

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