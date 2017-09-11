Меркель подтвердила звонок Путину и разговор о миротворцах ООН
Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину с целью обсудить миротворческую миссию ООН в Донбассе. Об этом сообщает представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Он подтвердил, что Меркель и Путин говорил по телефону во второй половине дня.
"Они обсудили российское предложение о миссии ООН в Донбассе. Канцлер приветствовала российскую инициативу в принципе, но отметила, что должны быть внесены изменения в предложенном мандате", - сказано в сообщении.
Зайберт подтвердил, что Путин ответил положительно и уже не против введения миротворцев не только на территории линий разграничения в оккупированных частях Донбасса.
Кроме этого, он сообщил, что Меркель и Путин обсудили ситуацию с КНДР.
"Была достигнута договоренность о том, что конфликт из-за ядерного вооружения Северной Кореи должен быть решен мирным путем", - сказал он, отметив, что канцлер Германии поддерживает усилия Совбеза ООН быстро принять дальнейшие санкции против КНР.
Ранее в РФ традиционно заявляли, что переговоры по миротворцам нужно вести только со "сторонами конфликта", которой Россия "не является", а ввести миротворцев нужно только на линии разграничения.
Негативно на проект российской резолюции по миротворцам отреагировали не только в Украине, но также в США, Франции и Польше.
Кроме того, по словам посла Украины в ООН Владимира Ельченко, большинство членов Совбеза ООН не согласны с предложенным Россией форматом миротворческой миссии в Донбассе.
9 сентября Украина подала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по развертыванию в Донбассе миротворческой миссии этой организации.
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