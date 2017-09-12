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Попытка переворота в Черногории: суд не отпустил подозреваемых

12.09.2017 02:16
Обвинения предъявлены двоим гражданам РФ, двоим оппозиционным политикам и депутатам парламента Черногории, девятерым гражданам Сербии и черногорцу
Попытка переворота в Черногории: суд не отпустил подозреваемых
Фото: EPA

Группа судей Высокого суда отказалась отпустить из под стражи подозреваемых в деле о попытке государственного переворота в Черногории, поскольку есть основания считать, что они могут вместе с россиянами запугивать свидетелей. Об этом сообщает телерадиокомпания RTCG.

Суд решил, что на данном этапе разбирательства по-прежнему существуют причины, по которым было приказано продлить срок содержания под их стражей. Слушания продолжатся в среду, 13 сентября, в девять часов утра. Среди обвиняемых - двое граждан России, еще двое оппозиционных политиков и депутатов парламента Черногории, девять граждан Сербии и один черногорец.

Процесс над 14 подозреваемыми начался на прошлой неделе. Их обвиняют обвиняют в организации и координации преступной группы, целью которой было смещение прозападного правительства и замены его на пророссийский. 

"Это законная основа для содержания под стражей. Если мы освободим их из тюрьмы, они смогут получить логистическую поддержку от россиян, которые недоступны для преследования", - сказал главный прокурор Миливое Катнич.

Двоих россиян, Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, обвиняют в организации и координации попытки мятежа из соседней Сербии. Граждане России находятся в розыске, их судят заочно.

Подсудимым инкриминируют "создание криминальной организации" с целью подорвать конституционный строй Черногории и помешать вступлению страны в НАТО.

По данным прокуратуры страны, двое упомянутых россиян являются оперативными работниками военной разведки Кремля. Их также обвиняют в терроризме.

В апреле 2017-го 14 лицам было сообщено об обвинении в связи с попыткой госпереворота в Черногории минувшей осенью. Среди обвиняемых - двое граждан России, двое оппозиционных политиков и депутатов черногорского парламента, девять граждан Сербии и один черногорец.

Власти США и Великобритании утверждают, что за организацией путча в балканском государстве стояли высокопоставленные российские чиновники. Москва свою причастность к попытке переворота категорически отрицает.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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