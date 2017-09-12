Попытка переворота в Черногории: суд не отпустил подозреваемых

Обвинения предъявлены двоим гражданам РФ, двоим оппозиционным политикам и депутатам парламента Черногории, девятерым гражданам Сербии и черногорцу

Группа судей Высокого суда отказалась отпустить из под стражи подозреваемых в деле о попытке государственного переворота в Черногории, поскольку есть основания считать, что они могут вместе с россиянами запугивать свидетелей. Об этом сообщает телерадиокомпания RTCG.

Суд решил, что на данном этапе разбирательства по-прежнему существуют причины, по которым было приказано продлить срок содержания под их стражей. Слушания продолжатся в среду, 13 сентября, в девять часов утра. Среди обвиняемых - двое граждан России, еще двое оппозиционных политиков и депутатов парламента Черногории, девять граждан Сербии и один черногорец.



Процесс над 14 подозреваемыми начался на прошлой неделе. Их обвиняют обвиняют в организации и координации преступной группы, целью которой было смещение прозападного правительства и замены его на пророссийский.



"Это законная основа для содержания под стражей. Если мы освободим их из тюрьмы, они смогут получить логистическую поддержку от россиян, которые недоступны для преследования", - сказал главный прокурор Миливое Катнич.