За три года во время миграции в мире погибли около 23 тыс человек

Реальное количество значительно выше, поскольку много случаев не задокументированы

За три последних года в мире погибли по меньшей мере 23 тысячи мигрантов и беженцев. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обнародованный Берлинским Глобальным центром отчет "Роковое путешествие".

"Начиная с 2014 года, более 23 тысячи смертей и исчезновений мигрантов были зафиксированы во всем мире. Реальное число, вероятно, значительно выше, поскольку много смертельных случаев не задокументированы", - говорится в аналие.



Отмечается, что для включения вопроса миграции в Повестку устойчивого развития 2030 ООН и для упорядочивания этих процессов необходимы более точные данные по показателям "небезопасной миграции".



Также сказано, что для уменьшения смертности во время миграции, нужны данные о том, в какой именно момент люди сталкиваются с наибольшими угрозами. Кроме этого необходима идентификация мигрантов и беженцев: кто они и откуда пришли.



Сообщается, что Международная организация миграции и Агентство по миграции ООН собрали уже три доклада на эту тему. В Берлине была представлена одна из трех частей. Следующий доклад с данными по регионам будет обнародован в ноябре 2017 года.



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