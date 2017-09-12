Brexit: Британия начала процедуру по отмене законов ЕС

Одним из центральных пунктов законопроекта является отмена приоритета европейских законов над национальными

Депутаты парламента Британии в рамках выхода из состава Европейского союза проголосовали во втором чтении за закон об отмене действия общеевропейских законодательных норм на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщает Би-би-си.

Одним из центральных пунктов проекта закона является отмена действия в Британии закона о Европейских сообществах от 1972 года, который наделял общеевропейские законы большей юридической силой по отношению к национальным.



В связи с отменой европейского законодательства, парламент и правительства Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии смогут аннулировать, изменять и усовершенствовать европейские законы на свое усмотрение. Кроме этого юрисдикция ЕС не будет работать на британской территории с принятием Закона о выходе из Европейского союза.

После более чем 13 часов обсуждения в ночь на вторник,12 сентября, за законопроект проголосовали 326 депутатов Палаты общин, против высказались 290 парламентариев. Следующие восемь дней Палата общин будет обсуждать его более детально, а после этого документ направят в Палату лордов.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала решение парламентариев историческим, а это законопроект таки, который вносит уверенность и ясность в преддверии выхода из ЕС. В свою очередь, оппозиционная Лейбористская партия и назвала некоторые положения законопроекта "захватом власти". Однако в проект закона еще будут внесены правки.



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