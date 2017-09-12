Британских военных обвинили в связях с неонацистами

Двое британских военных предстанут перед судом по обвинению в том, что они являются членами запрещенной в Великобритании неонацистской группировки

Два британских солдата подозреваются в возможном нарушении антитеррористического законодательства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Двое британских военнослужащих предстанут перед судом по обвинению в том, что они являются членами запрещенной в Великобритании неонацистской группировки. Об этом сообщила полиция Бирмингема.

Речь идет о 32-летнем Микко Вехвилайнене и 24-летнем Марке Барретте, уточняет агентство AFP. Первый из них входил в состав гарнизона одной из британских военных баз на Кипре, второй - проходил службу в Уэльсе. По данным следствия, оба были членами крайне правого национал-социалистического движения National Action, которую год назад британские власти признали запрещенной организацией.

Кроме того, Вехвилайнен и еще один обвиняемый - 22-летний Александр Дикин - подозреваются в том, что имели в своем распоряжении документы, которые могли быть использованы в террористических целях.

Дела всех троих рассматриваются на предмет возможного нарушения ими британского Акта о терроризме 2000 года. Обвиняемые предстанут перед судом уже во вторник, 12 сентября.

На минувшей неделе в рамках расследования, проводящегося подразделением полиции Западного Мидленда по борьбе с терроризмом, правоохранительные органы арестовали пять человек, в том числе четырех солдат ВС Великобритании. Все они были взяты под стражу на основании данных, предоставленных британской разведкой.

5 сентября в Британии были задержаны готовившие теракт неонацисты.

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