В Египте маршрутка врезалась в грузовик: есть погибшие
12.09.2017 10:11
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 15 человек в провинции Бени-Суэйф
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Египте маршрутный автобус столкнулся с грузовиком, в кузове которого находились кирпичи. Об этом сообщает Youm7.com.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в провинции Бени-Суэйф. Его жертвами стали 15 человек.
На месте происшествия работают медики.
11 сентября на востоке Бразилии в штате Эспириту-Санту в результате столкновения грузовика с гранитом и микроавтобуса погибли 11 членов немецкой танцевальной группы Bergfreunde, находящейся в Бразилии на гастролях.
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