Уже не ураган: Ирма ослабела до тропического циклона

Стихия пока остается причиной сильных осадков на юго-востоке США; тем не менее, штормовые предупреждения в подверженных опасности районах уже отменены

Достигший территории США ураган Ирма ослабел до тропического циклона, оставаясь причиной сильных дождей на юго-востоке страны. Об этом сообщает американский Национальный ураганный центр, передает Associated Press.

Ввиду этого ведомство отменило все предупреждения о тропических штормах и штормовых приливах.

По состоянию на вечер понедельника, 11 сентября (по местному времени), эпицентр Ирмы находился в 10 км к западу от Колумбуса, штат Джорджия.

Ожидается, что стихия принесет дожди в Южную Каролину и северные части Джорджии, Алабамы и Миссисипи.

Максимальный постоянный ветер в Ирме в настоящее время составляет 55 км/ч. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 24 км/ч.

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10 сентября 2017 года ураган Ирма достиг американской Флориды: более трех миллионов домов в штате остались без электричества, а курортный город Майами частично ушел под воду.

По предварительной информации, жертвами стихии в США и ряде стран Карибского бассейна стали более 40 человек.

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