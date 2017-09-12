Сеул и Токио приветствуют новые санкции Совбеза ООН против КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что "важно оказать беспрецедентный уровень давления на Северную Корею, чтобы изменить ее политику"

Южная Корея и Япония приветствовали новые санкции Совета Безопасности ООН против Северной Кореи, которые ввели в ответ на последние ядерные испытания страны. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что высоко оценивает то, что он назвал "чрезвычайно жесткой резолюцией о санкциях". Он добавил, что "важно оказать беспрецедентный уровень давления на Северную Корею, чтобы изменить политику".



Представитель президента Южной Кореи Пак Су-Хюн считает важным, что Китай и Россия согласились с необходимостью ввести более сильные санкции, чем предыдущие. Он заявил, что Южная Корея уважает консенсус, достигнутый международным сообществом.



Ранее Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций в против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна.

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