В России прошла эвакуация из торговых центров и школ - СМИ

Анонимные "телефонные террористы" сообщили и о минировании помещений

В Перми, Владивостоке, Красноярске, Брянске, Екатеринбурге, Новосибирске, Магадане, Уфе, Омске, Челябинске и Ставрополе вчера и сегодня прошла массовая эвакуация из-за ложных сообщений о заложенных бомбах. Об этом сообщает Дождь.

В Перми в семь городских школ поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. Из учебных учреждений эвакуировали 5706 человек.

В управлении МВД по Омской области сообщили, что в экстренные службы региона 11 сентября поступали звонки с сообщениями о заминировании ряда объектов, но точное число назвать отказались. Сотрудники полиции отметили, что никаких подозрительных опасных предметов нигде обнаружено не было.

В полицию Приморья поступили звонки с информацией о заминировании крупных торговых центров, вузов и мест большого скопления людей. В региональном МВД сообщили, что личность звонившего уточняется и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей.

За последние два дня эвакуация также произошла в торговых центрах, автовокзалах и учебных заведениях Красноярска, Челябинска, Ставрополя, Уфы, Брянска и Магадана.

В пресс-службе федерального управления МЧС в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с эвакуацией сказали, что не в праве разглашать эту информацию.

В Москве мужчина открыл стрельбу в подземном переходе на станции метро Комсомольская вчера вечером, 11 сентября.

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