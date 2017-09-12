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В Ираке повесят российского джихадиста

12.09.2017 14:04
Террорист из РФ был схвачен во время операции по освобождению Мосула; он признался в совершении терактов против иракских сил безопасности с 2015 года
В Ираке повесят российского джихадиста
Иракские военные празднуют освобождение Таль-Афара от исламистов (фото - EPA)

В Ираке суд приговорил к смертной казни гражданина страны-агрессора России за участие в террористической деятельности группировки Исламское государство. Об этом сообщает местный телеканал Al Sumaria.

"Центральный уголовный суд рассмотрел дело россиянина, обвиняемого в принадлежности к так называемой бригаде Аз-Заркауи - одной из вооруженных группировок террористической организации (ИГ)", - говорится в сообщении Высшего судебного совета Ирака.

Отмечается, что гражданин РФ был задержан во время операции по освобождению Мосула; террориста схватили после того, как он израсходовал все боеприпасы.

"Обвиняемый признал, что, начиная с 2015 года, совершил множество террористических актов против сил безопасности", - сообщили в судебном совете.

Подробностей о личности россиянина иракские власти не раскрывают.

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Кремлевские пропагандистские ресурсы передают, что посольство РФ в Багдаде якобы пока не располагает информацией об этом человеке.

В августе 2017 года турецкий суд приговорил гражданина России к шести годам и трем месяцам тюрьмы по обвинению в намерении сбить военный самолет США.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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