В Ираке повесят российского джихадиста
В Ираке суд приговорил к смертной казни гражданина страны-агрессора России за участие в террористической деятельности группировки Исламское государство. Об этом сообщает местный телеканал Al Sumaria.
"Центральный уголовный суд рассмотрел дело россиянина, обвиняемого в принадлежности к так называемой бригаде Аз-Заркауи - одной из вооруженных группировок террористической организации (ИГ)", - говорится в сообщении Высшего судебного совета Ирака.
Отмечается, что гражданин РФ был задержан во время операции по освобождению Мосула; террориста схватили после того, как он израсходовал все боеприпасы.
"Обвиняемый признал, что, начиная с 2015 года, совершил множество террористических актов против сил безопасности", - сообщили в судебном совете.
Подробностей о личности россиянина иракские власти не раскрывают.
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Кремлевские пропагандистские ресурсы передают, что посольство РФ в Багдаде якобы пока не располагает информацией об этом человеке.
В августе 2017 года турецкий суд приговорил гражданина России к шести годам и трем месяцам тюрьмы по обвинению в намерении сбить военный самолет США.
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