В Ираке повесят российского джихадиста

Террорист из РФ был схвачен во время операции по освобождению Мосула; он признался в совершении терактов против иракских сил безопасности с 2015 года

В Ираке суд приговорил к смертной казни гражданина страны-агрессора России за участие в террористической деятельности группировки Исламское государство. Об этом сообщает местный телеканал Al Sumaria.

"Центральный уголовный суд рассмотрел дело россиянина, обвиняемого в принадлежности к так называемой бригаде Аз-Заркауи - одной из вооруженных группировок террористической организации (ИГ)", - говорится в сообщении Высшего судебного совета Ирака.

Отмечается, что гражданин РФ был задержан во время операции по освобождению Мосула; террориста схватили после того, как он израсходовал все боеприпасы.

"Обвиняемый признал, что, начиная с 2015 года, совершил множество террористических актов против сил безопасности", - сообщили в судебном совете.

Подробностей о личности россиянина иракские власти не раскрывают.

Читайте также: Попытка переворота в Черногории: организаторами назвали россиян

Кремлевские пропагандистские ресурсы передают, что посольство РФ в Багдаде якобы пока не располагает информацией об этом человеке.

В августе 2017 года турецкий суд приговорил гражданина России к шести годам и трем месяцам тюрьмы по обвинению в намерении сбить военный самолет США.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.