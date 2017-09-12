Меркель назвала отказ Будапешта принимать беженцев "неприемлемым"

По словам канцлера Германии, членство Венгрии в Евросоюзе может оказаться под угрозой из-за отказа выполнять обязательства по беженцам

Отказ Венгрии от выполнения решения Европейского суда о поддержке программы распределения беженцев среди стран-членов ЕС может поставить под угрозу членство страны в блоке. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает издание Politico.

"То, что правительство говорит, что решение Европейского суда не интересует их, это неприемлемо", - сказала она.

Когда Меркель спросили, означает ли отказ Венгрии то, что она должна покинуть ЕС, канцлер отметила: "Эта проблема касается одного из основных вопросов Европы, потому что Европа для меня является общей сферой правосудия. Мы должны поговорить об этом на Европейском совете в октябре".

6 сентября 2017 года Европейский суд отклонил жалобу правительств Словакии и Венгрии, которые требовали признать недействительным решение Европейского Союза о распределении квот на беженцев среди стран-членов ЕС.



Программа распределения беженцев, принятая в сентябре 2015 года большинством государств-членов ЕС, предусматривала распределение 160 тысяч искателей убежища среди стран ЕС. Однако на данный момент были распределены лишь около 25 тыс человек. Против этой программы проголосовали Словакия, Венгрия, Румыния и Чехия.

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