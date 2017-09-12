В Германии выдают детские водительские права

Специальные удостоверения могут получить дети от трех до 13 лет

В Германии выдают детям выдают специальные водительские права. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Специальные удостоверения (Kinderführerschein, - ред. ) могут получить дети от трех до 13 лет. Их выдают в своеобразных автомобильных "Диснейлендах" при немецких концернах.

"Экзамены на сдачу этих прав организуют все крупные автопроизводители Германии. После теоретических занятий - вождение на детском электромобиле по специальной трассе со светофорами, дорожными знаками. Конечно, полученные потом детьми водительские удостоверения не дают права ребенку сесть за руль "настоящего" автомобиля", - отмечается в сообщении.

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