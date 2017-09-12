На всемирный конгресс не пустили российских судей из-за Крыма

На IV Конгресс Всемирной конференции по конституционному правосудию не пустили главу Конституционного Суда РФ Валерия Зорькина

На IV Конгресс Всемирной конференции по конституционному правосудию, который проходит в Литве, не пустили главу Конституционного Суда РФ Валерия Зорькина и других российских судей, которые признали аннексию Крыма. Об этом на своей странице Facebook сообщила народный депутат от БПП Ирина Фриз.

По ее словам, на конгрессе значительное внимание было уделено Украине и осуждению грубого нарушения ее территориальной целостности со стороны российских оккупантов.

"Впервые в истории Конгресса на него не был допущен Председатель Конституционного Суда РФ Зорькин и другие российские судьи, которые принимали решение и признали аннексию Крыма", - написала Фриз.

"Откровенно говоря, в мире нет другого примера, чтобы судебная власть была настолько дискредитирована. Каждый профессиональный юрист знает, что аннексия Крыма - это агрессия, и это преступление. Нет такого прецедента ни в одной стране, где ее суд был бы использован для выполнения такого преступления ", - передает Фриз слова председателя Конституционного Суда Литвы Дейнюса Жалимаса.

Президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая на этом мероприятии, подчеркнула: "Мы не можем пожимать руки и никогда не будем приглашать тех, кто наступает на верховенство права и чьи решения ломают судьбы тысяч людей. Мы должны заступиться за тех людей, кто борется за свободу, права человека и демократию".

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.