Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Согласно сообщению Минобороны РФ, основная цель пуска - подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса

С космодрома "Плесецк" в России проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" шахтного базирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Согласно сообщению, основная цель пуска - подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса.

"Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме", - сказано в сообщении российского агентства.

Отмечается, что РС-24 разработана Московским институтом теплотехники с использованием научно-технических и технологических решений, реализованных в ракетном комплексе "Тополь-М".

В Минобороны РФ сообщили, что данным типом ракетного комплекса оснащаются Козельское (Калужская область) и Татищевское (Саратовская область) ракетные соединения.

На днях спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что владение ядерным оружием не поможет укрепить безопасность Украины, хотя невыполнение гарантий Запада перед Киевом по Будапештскому меморандуму - это провал.

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