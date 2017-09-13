США не хотят эскалации отношений с Россией - Госдепартамент
Государственный секретарь Рекс Тиллерсон не хочет эскалации дипломатического спора между Вашингтоном и Москвой и хочет улучшения отношений с Россией. Об этом сказала спикер Государственного департамента Хезер Нойерт, передает Радио Свобода.
По ее словам, США "ждут попытки продвинуться вперед".
В качестве примеров поиска выхода из дипломатического кризиса Нойерт назвала встречу в Хельсинки заместителя госсекретаря Томаса Шаннона и замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.
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31 августа 2017 года Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке. Эти меры приняты в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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