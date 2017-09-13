Россия предлагала Трампу план нормализации отношений - Buzzfeed

Россия предложила США свой план в марте этого года. Чиновник в Госдепартаменте назвал ожидания РФ о восстановлении отношений нереалистичными

В марте 2017 года Россия предложила Соединенным Штатам нормализовать отношения. Документ с предложением есть в распоряжение BuzzFeed News.



В нем Россия призвала США к полному восстановлению дипломатических, военных и разведывательных каналов, которые были разорваны после российского вторжения в Украину и Сирию.



До первой встречи Трампа и Путина уже должны были пройти консультации между главами разведки и оборонных ведомств двух стран.



Российское посольство в Вашингтоне отказалось обсуждать документ: "Мы не комментируем закрытые двухсторонние переговоры, которые являются нормальной дипломатической практикой".



В Белом доме и Госдепартаменте не оспаривали подлинность документа. Там отрицают, что давали России знаки, что предложение осуществимо. Чиновник в Госдепартаменте сказал, что ожидания РФ о восстановлении отношений нереалистичные.



Со ссылкой на двух чиновников в США издание пишет, что стремление Москвы диктовать новые двухсторонние встречи временами раздражало Госдепартамент. Например, в августе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покинул встречу с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и заявил журналистам, что спецпосланник США по Украине приедет в Россию для обсуждения ситуации в Донбассе. Американские чиновники на это не согласились и встреча в итоге прошла в Минске.



"[Документ] просто игнорирует все, что приводит к ухудшению отношений и делает вид, что вмешательства в выборы и украинского кризиса никогда не было", - прокомментировала российское предложение бывший сотрудник национальной разведки США Анджела Стент.



В июле этого года Сенат США одобрил ужесточение санкций против России.

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