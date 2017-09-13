Еврокомиссия начала второй этап штрафного процесса против Польши

Еврокомиссия требует от Польши отмены судебной реформы или приведение ее в соответствие стандартам Евросоюза

Еврокомиссия начала второй этап штрафного процесса в отношении польских властей из-за утвержденной судебной реформы. Об этом сообщает Deutsche Welle.



У правительства Польше есть месяц на выполнение требований Еврокомиссии. В противном случае будет направлен иск в Европейский суд и Польше будет грозить крупный штраф.



Под критику в Брюсселе попал недавно принятый закон, который предусматривает право министра юстиции снимать председателей судов и заменять их другими кандидатами. Еврокомиссия требует от Варшавы отмены судебной реформы или приведения ее в соответствие со стандартами ЕС.

24 июля 2017 года польский президент Анджей Дуда заявил, что ветирует два из трех законопроектов, реформирующих судебную систему, - о Верховном суде и о Национальном совете судей. На следующий день он подписал третий законопроект - об общих судах.



26 июля Еврокомиссия приняла решение о запуске санкционной процедуры против Польши с момента публикации закона об общих судах.

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