На Корсике разбился самолет с туристами: все погибли
13.09.2017 03:32
На борту двухмоторного самолета были две женщины, двое мужчин и собака
Карта: France 3 Régions
Во вторник, 12 сентября, на французском острове Корсика разбился небольшой туристический самолет. Об этом со ссылкой на Le Figaro сообщает Новое время.
Погибли четыре человека, граждане Германии. С ними также была собака.
Самолет летел из Канн и упал на виноградники около резиденции мэра города Гизоначча.
Почему потерпел крушение двухмоторный самолет, пока неизвестно.
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