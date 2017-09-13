USD:  25.92  26.25   EUR:  30.84  31.49  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

На Корсике разбился самолет с туристами: все погибли

13.09.2017 03:32
На борту двухмоторного самолета были две женщины, двое мужчин и собака
На Корсике разбился самолет с туристами: все погибли
Карта: France 3 Régions

Во вторник, 12 сентября, на французском острове Корсика разбился небольшой туристический самолет. Об этом со ссылкой на Le Figaro сообщает Новое время

Погибли четыре человека, граждане Германии. С ними также была собака. 

Самолет летел из Канн и упал на виноградники около резиденции мэра города Гизоначча.

Почему потерпел крушение двухмоторный самолет, пока неизвестно. 

Читайте также: В Португалии упал легкомоторный самолет: погибли 4 человека

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 