На Корсике разбился самолет с туристами: все погибли

На борту двухмоторного самолета были две женщины, двое мужчин и собака

Во вторник, 12 сентября, на французском острове Корсика разбился небольшой туристический самолет. Об этом со ссылкой на Le Figaro сообщает Новое время.



Погибли четыре человека, граждане Германии. С ними также была собака.



Самолет летел из Канн и упал на виноградники около резиденции мэра города Гизоначча.



Почему потерпел крушение двухмоторный самолет, пока неизвестно.

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