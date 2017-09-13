Ураган Ирма унес жизни более 60 человек
Из-за урагана Ирма по состоянию на вечер 12 сентября подтверждена гибель 18 человек на юго-востоке США и еще 43 человек на островах в Карибском море. Об этом сообщает Deutsche Welle.
На курортных островах Флорида-Кис уничтожено или повреждено 90% всех жилых домов. Жители островов постепенно возвращаются домой.
Около 5,8 миллиона домов во Флориде и соседних штатах остаются без электричества. Ранее эта цифра составляла 7,4 миллиона. Отсутствие электроснабжения препятствует работе важных объектов инфраструктуры, в частности больниц.
"Поскольку кондиционеры не работают, а значительное количество деревьев выкорчевал ураган, жители Флориды страдают от жары", - отмечается в сообщении.
12 cентября достигший территории США ураган Ирма ослабел до тропического циклона, оставаясь причиной сильных дождей на юго-востоке страны.
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