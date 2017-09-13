Возле Сингапура столкнулись танкер и земснаряд

Пять человек пропали без вести, на их поиски брошены несколько судов и вертолет

В территориальных водах Сингапура индонезийский нефтяной танкер Картика Сегара столкнулся с доминиканским земснарядом. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Танкер опрокинул земснаряд, пятеро членов экипажа которого пропали без вести. Семь членов экипажа были спасены береговой охраной.

На поиски пропавших брошены четыре буксира, три патрульных корабля, семь других судов и вертолет Super Puma.

26 членов экипажа танкера не пострадали. Судно получило повреждение своего правого носа, но утечки не было.

21 августа 2017 года в военно-морском флоте США американский военный эсминец John S McCain столкнулся с торговым судном к востоку от берегов Сингапура. Десять моряков погибли.

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