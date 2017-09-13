Почти победа Трампа: суд частично заблокировал иммиграцию в США

Конституционность скандального распоряжения американского президента о миграционной политике США суд рассмотрит в следующем месяце

Верховный суд США по запросу Белого дома одобрил продление запрета на въезд в страну большинства мигрантов, которые подпадают под действие антимиграционного указа американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Суд без комментариев заблокировал принятое на прошлой неделе решение Федерального апелляционного суда, которое освободило бы имеющих договора с организациями по переселению мигрантов от запрета на въезд.

Решение Верховного суда США затронет около 24 тысяч человек и является "частичной победой Трампа", сообщает источник.

Настолько конституционен указ Трама, суд решит 10 октября.

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Будучи еще кандидатом в президенты, Трамп часто прибегал к антииммиграционной риторике: обещал построить стену на границе с Мексикой, отказаться от лотереи Green Card и пересмотреть иммиграционную политику в отношении мусульманских стран.

В январе президент США запретил указом прибытие в США на 90 дней граждан семи мусульманских стран - Сирии, Ирака, Йемена, Ирана, Судана, Ливии, Сомали. Суд частично заблокировал это распоряжение Трампа.

В марте президент США подписал указ, который ужесточает процедуру предоставления статуса беженца.

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