"Собака Путин": в России возмущены статьей немецкого журнала

Посольство РФ требует от издания Focus извинений за "оскорбление" хозяина Кремля

Посольство России в Германии возмущено публикацией немецкого журнала Focus о канцлере Ангеле Меркель, в которой президент государства-агрессора Владимир Путин назван "собакой". Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter диппредставительства.

К твиту прикреплена фотография части страницы издания, на которой крупным шрифтом красного цвета напечатано следующее: "Она (Меркель - ред.) боится путинской собаки, но не боится собаку Путина".

Dem #FOCUS scheint es provozierend zu sein. Ist es? Nein. Abgeschmackt und doof? Ganz bestimmt. Was meint aber @RegSprecher? pic.twitter.com/tEF5fveLoa - Botschaft Russlands (@RusBotschaft) 12 вересня 2017 р.

"Журналу Focus это кажется провокационным. Так ли это? Нет. Безвкусно и глупо? Конечно", - говорится в сообщении посольства РФ.

"Что это значит, Штеффан Зайберт?" - спрашивают дипломаты в этом же твите официального представителя немецкого правительства.

Глава пресс-службы российской дипмиссии Денис Микерин в комментарии РБК заявил, что ему "хотелось бы услышать оперативно ответ" от Focus по поводу статьи. Он отметил, что не связывался напрямую с редакцией издания и сообщение в Twitter "можно считать прямым обращением".

"Одно дело, когда есть некие оценки в отношении политических лидеров, но мы не готовы терпеть оскорбления, высказанные в статье", - сказал Микерин, подчеркнув, что посольство ожидает от журнала извинений.

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Вышеупомянутый материал Focus, опубликованный в №37 от 9 сентября 2017-го, называется "50 доводов за Меркель - 50 доводов против Меркель" и посвящен предстоящим парламентским выборам в Германии.

В публикации, в частности, обыгрывается присущая канцлеру боязнь собак. В 2007 году во время одной из встреч Меркель и Путина в комнату вошла лабрадор хозяина Кремля по кличке Кони, что напугало главу правительства ФРГ.

Лабрадор Путина Кони на его встрече с Меркель в Сочи, 2007 год (фото - EPA)

7 сентября 2017 года агентство Deutsche Welle опубликовало карикатуру на предложение Путина отправить в Донбасс миротворцев.

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