Президентом Сингапура впервые стала женщина

Бывший спикер парламента Халима Якоб, которую объявили президентом, представляет малайскую общину

В Сингапуре Халима Якоб, бывший спикер парламента, была объявлена ​президентом, так как была единственным легитимным кандидатом на этот пост. Об этом сообщает агентство Reuters.

Стремясь укрепить чувство инклюзивности в многонациональном городе-государстве, Сингапур постановил, что президентство, в основном церемониальная должность, будет на этот раз зарезервирована для кандидатов из меньшинства малайцев.

Из четырех других кандидатов двое не были малайцами, а еще двое не получили сертификатов о праве на участие в выборах.

Опыт Халимы как спикера дал возможность автоматически квалифицировать ее как кандидата, который соответствует правилам.

Читайте также: Во Франции женщина впервые возглавила христианскую церковь

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.