Президентом Сингапура впервые стала женщина
В Сингапуре Халима Якоб, бывший спикер парламента, была объявлена президентом, так как была единственным легитимным кандидатом на этот пост. Об этом сообщает агентство Reuters.
Стремясь укрепить чувство инклюзивности в многонациональном городе-государстве, Сингапур постановил, что президентство, в основном церемониальная должность, будет на этот раз зарезервирована для кандидатов из меньшинства малайцев.
Из четырех других кандидатов двое не были малайцами, а еще двое не получили сертификатов о праве на участие в выборах.
Опыт Халимы как спикера дал возможность автоматически квалифицировать ее как кандидата, который соответствует правилам.
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