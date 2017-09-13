Четверть мегатонны: аналитики рассчитали мощность бомбы КНДР

Резкий скачок мощности взрывов на ядерных испытаниях в Северной Корее привел к многочисленным оползням и обрушениям горной породы на полигоне Пунгери

На параде в Пхеньяне (скриншот из видео ЦТАК)

В начале сентября Северная Корея испытала ядерную бомбу, чья мощность в тротиловом эквиваленте составляет примерно четверть мегатонны. Такие расчеты произвели эксперты по северокорейской ядерной программе из Университета Джона Хопкинса, пишет сайт 38 North.

Проанализировав сейсмоданные со станции в Актюбинске после взрыва на полигоне Пунгери, аналитики пришли к выводу, что силу землетрясения с магнитудой 6,1 могла обеспечить ядерная бомба эквивалентом 250 килотонн тротила. О силе взрыва, говорят эксперты, можно судить по многочисленным оползням и обрушениям на полигоне, а также об усилении дренажа в результате растрескивания породы в месте детонации.

Информация о колебаниях земной коры передана аналитикам по соглашению с Организацией договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Пхеньян заявил ранее, что 3 сентября была испытана не "классическая" ядерная бомба, а водородная (термоядерная). Следы радионуклидов ксенона-133 обнаружены спустя несколько дней в Южной Корее.

По ссылке на первоисточник доступны подробные карты и аналитика.

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11 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна.

Принятая ООН резолюция предусматривает полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. Предыдущий вариант проекта резолюции предусматривал полное эмбарго на любые поставки нефти в Северную Корею и замораживание активов северокорейского лидера Ким Чен Ына за границей.

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