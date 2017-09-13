В Москве сожгли квартиру осужденного за "экстремизм" журналиста

Мать российского журналиста Александра Соколова уверена, что это был поджог

Неизвестные сожгли квартиру политзаключенного журналиста Александра Соколова, осужденного на 3,5 года по обвинению в "организации референдума об ответственности власти". Об этом говорится на странице журналиста в Facebook.

В результате пожара сгорели документы, личные вещи и мебель. В МЧС России заявили, что причиной возгорания стали "внешние факторы".

"В августе я была не в Москве. Дома в день пожара никого не было с 09:00. Но уже примерно в 11:30 мне позвонили из МЧС и сказали, что сгорела квартира. Вся мебель на выброс: часть сгорела, часть в копоти. От температуры даже люстры и телевизор оплавились. Практически все надо менять, даже двери. Уцелели только холодильник, плита и стиральная машинка. Хотя окна выбиты, стоит невыносимый запах гари", - отметила мать журналиста.

По ее словам, в квартире не было включенных в сеть электроприборов или открытого огня.

"Курить - никто не курит. С проводкой в квартире, как выяснили пожарные на месте, все было в порядке. То есть причиной возгорания стали внешние факторы, это был поджог. Однако, как мы ни надеялись, добросовестно разбираться в обстоятельствах пожара и искать виновных, похоже, никто не собирается", - подчеркнула она.

Журналист прокремлевского ресурса РБК (Россия) Александр Соколов занимался исследованиями коррупции в госкорпорациях. В июле 2015 года его вместе с писателем Юрием Мухиным, подполковником ВВС РФ Кириллом Барабашом и инженером Валерием Парфеновым арестовали.

3 cентября 2017 года в Москве сгорел автомобиль российской оппозиционной журналистки Юлии Латыниной. Она уверена, что машину сожгли.

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