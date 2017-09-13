У Эрдогана прогнозируют оттепель в отношениях с Германией

В администрации президента Турции ожидают, что будущее улучшение отношений с Евросоюзом приведет к "отличному году" для туризма в стране

Отношения Турции с ее союзником по НАТО Германией, которые в последние месяцы всё ухудшаются, начнут приходить в норму с началом 2018 года. На это рассчитывают у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет агентство Reuters.

Улучшение отношений повысит перспективы турецкого экспорта и туризма, считает главный экономический советник Эрдогана Джемиль Эртем.

"Я ожидаю большего спокойствия в отношениях с Германии после выборов (в бундестаг ФРГ, - ред.) 24 сентября. Ожидаю, что напряженность будет ослаблена... Отношения Турции с ЕС быстро восстановятся, начиная с первого квартала 2018 года. Считаю, экспорт Турции в ЕС вырастет", - сказал он.

Эртем также заявил, что в 2017-м экономика Турции вырастет примерно на 5,5-6%, и спрогнозировал рост в пределах 5-7% на следующий год.

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Турецко-германские связи начали корродировать после начала масштабных репрессий Эрдогана против оппозиции вслед за неудавшимся госпереворотом в 2016 году.

29 июня 2017 года Берлин отклонил запрос Анкары на выступление Эрдогана перед соотечественниками в Гамбурге во время саммита G20. Через 10 дней после этого Гeрмания начала выводить свой контингент с турецкой авиабазы Инджирлик, так как Турция запретила немецким депутатам посещать солдат бундесвера.

18 августа Эрдоган назвал немецкого лидера Ангелу Меркель врагом, призвал не голосовать за ее партию. Канцлер вскоре ответила на эти заявления.

В конце лета глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль отметил, что Турция не сможет вступить в ЕС, пока у власти остается Эрдоган, а 3 сентября Меркель подчеркнула, что намерена положить конец переговорам о вступлении Турции в ЕС.

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