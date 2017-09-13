Партия Меркель выступила против повторных теледебатов

На теледебатах канцлера Германии и главы Социал-демократической партии было все сказано, считают в руководстве Христианско-демократического союза

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС, - ред.) отвергла идею повторных дебатов с главой Социал-демократической партии Германии (СДПГ, - ред.) Мартином Шульцем. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"По этой теме все сказано. Ангела Меркель охотно приняла участие в теледуэли. Этот формат показал свою ценность", - сказал сегодня генеральный секретарь партии Петер Таубер.

Шульц потребовал от Меркель дебатов-реванша после теледуэли 3 сентября, которая не повлияло заметным образом на поддержку партий перед выборами в бундестаг. Однако еще раньше канцлер отвергла идею проведения повторных дебатов.

Согласно различным опросам, СДПГ получит на предстоящих выборах в Бундестаг от 2%1 до 24% голосов. Это примерно на 16% меньше, чем союз партии ХДС-ХСС.