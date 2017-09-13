Партия Меркель выступила против повторных теледебатов
Партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС, - ред.) отвергла идею повторных дебатов с главой Социал-демократической партии Германии (СДПГ, - ред.) Мартином Шульцем. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"По этой теме все сказано. Ангела Меркель охотно приняла участие в теледуэли. Этот формат показал свою ценность", - сказал сегодня генеральный секретарь партии Петер Таубер.
Шульц потребовал от Меркель дебатов-реванша после теледуэли 3 сентября, которая не повлияло заметным образом на поддержку партий перед выборами в бундестаг. Однако еще раньше канцлер отвергла идею проведения повторных дебатов.
Согласно различным опросам, СДПГ получит на предстоящих выборах в Бундестаг от 2%1 до 24% голосов. Это примерно на 16% меньше, чем союз партии ХДС-ХСС.Читайте также: Меркель победила Шульца на решающих теледебатах перед выборами
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