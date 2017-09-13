Израиль выступил в поддержку идеи курдов о своем государстве

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху считает законными усилия курдского народа по обретению государственности

Израиль поддерживает стремление курдского народа создать собственное национальное государство. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает агентство Би-би-си.

"Израиль поддерживает законные усилия курдского народа по обретению государственности", - сказал он.

Израиль рассматривая этническую группу курдов, представители которой проживают в Ираке, Турции, Сирии и Иране, как буфер в отношениях с арабами.

Нетаньяху отметил, что Рабочую партию Курдистана Израиль считает террористической группировкой, и в этом смысле "позиция Израиля совпадает с позицией Турции, США и Евросоюза".



Премьер Израиля говорил о поддержке курдского суверенитета еще в 2014 году. Нынешние его высказывания можно расценивать как более конкретное доказательство поддержки Израилем создания государства курдов, пишет источник.

Курды выступают за создание собственного государства с конца Первой мировой войны и распада Османской империи.

Референдум о независимости в Иракском Курдистане назначен на 25 сентября. В Багдаде настаивают на его незаконности. Соседи Ирака - Турция, Иран и Сирия - также выступают против курдского референдума о суверенитете, опасаясь роста сепаратистских настроений среди курдов, проживающих на своей территории.

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