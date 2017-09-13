Конгрессмены призвали Трампа выступить против идеологий ненависти

Оба палаты осудили расизм, антисемитизм, супрематизм и неонацизм как противоречащие американским ценностям идеологии, и призвали Трампа сделать то же

Обе палаты американского Конгресса приняли совместную резолюцию, в которой призвали президента США Дональда Трампа публично выступить против организаций, поддерживающих расизм, экстремизм, антисемитизм и идею превосходства белой расы. Об этом со ссылкой на законодателей США сообщает агентство Голос Америки.

Палата представителей приняла резолюцию вчера, 12 сентября, - на следующий день после ее одобрения в Сенате.

В тесте документа говорится, что Конгресс "осуждает белый национализм, идею превосходства белой расы и неонацизм как выражение нетерпимости, противоречащие ценностям, которые являются определяющими для народа США".

Законодатели призвали Белый дом воспользоваться всеми имеющимися в его распоряжении рычагами влияния для решения проблемы распространения таких организаций в США, расследовать случаи притеснений и внутреннего терроризма, а также принять меры для предотвращения проявлений насилия на почве ненависти.

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12 августа 2017 года в американском городке Шарлоттсвилль в штате Вирджиния прошел марш ультраправых, который вылился в массовые столкновения с их противниками. В ходе марша автомобиль врезался в группу участников протеста против его проведения: погибла женщина, больше 20 человек получили ранения.

Трамп заявил, что ответственность за беспорядки в Шарлоттсвилле "несут обе стороны" - и ультраправые, и ультралевые.

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