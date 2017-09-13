В ЕС суд отказался запретить ГМО: недостаточно оснований

Для запрета генетически модифицированных продуктов и кормов необходимо сначала доказать, что они могут нанести вред здоровью

В странах Европейского Союза могут запретить выращивание и культивирование генетически модифицированных продуктов питания и кормов только в том случае, если будет доказано, что такие продукты и корма приносят вред здоровью. Такое постановление вынес Европейский суд, передает Deutsche Welle.

Таким образом, для запрета генетически модифицированных продуктов питания и кормов необходимо сначала доказать, что они могут нанести вред здоровью человека или животного, или негативно влиять на окружающую среду.

Как сообщается, поводом для разбирательства послужило обращение итальянского правительства к Еврокомиссии в 2013 году с требованием запретить выращивание генномодицированной кукурузы сорта Mon801 американской корпорации "Monsanto".

Тогда доводами Италии стали результаты исследований ученых, согласно которым эта кукуруза опасна для здоровья человека.



Еврокомиссия отклонила требование Италии, сославшись, в свою очередь, на заключение Европейского управления по безопасности продуктов питания.

17 июля Европейская комиссия предоставила пять разрешений на использование генетически модифицированных культур для производства продуктов питания и кормов.

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