В США на ликвидацию последствий урагана перебросили 17 тыс солдат

Солдаты и инженеры ликвидируют последствия урагана Ирма на Британских Виргинских островах, в Пуэрто-Рико и на материковой части США

17 тыс 600 американских солдат и гражданских специалистов Инженерных войск мобилизованы в США на борьбу с последствиями урагана Ирма. Об этом сообщил представитель армии полковник Патрик Сейбер, сообщает пресс-служба Пентагона.

Операции по ликвидации последствий урагана проходят на Британских Виргинских островах, в Пуэрто-Рико и на континентальной части Соединенных Штатов.

Как сообщалось ранее, из-за урагана Ирма погибли, по подтвержденным данным, 18 человек на юго-востоке США и еще 43 человек на островах в Карибском море.



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