Стрельба в школе Вашингтона: один человек погиб

Инцидент произошел в средней школе Вашингтона. Еще трое человек были ранены

В Вашингтоне (США) один человек погиб и по меньшей мере трое ранены в результате стрельбы в школе, сообщает пресс-служба местной полиции, передает AP.

Инцидент произошел в средней школе Фримана в Рокфорде.

Раненые уже доставлены в больницу. Об их состоянии на данный момент не сообщается.

Подозреваемый в нападении уже задержан, однако о его личности и мотивах пока неизвестно.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.