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Стрельба в школе Вашингтона: один человек погиб

13.09.2017 22:40
Инцидент произошел в средней школе Вашингтона. Еще трое человек были ранены
Стрельба в школе Вашингтона: один человек погиб
Фото: скриншот видео

В Вашингтоне (США) один человек погиб и по меньшей мере трое ранены в результате стрельбы в школе, сообщает пресс-служба местной полиции, передает AP.

Инцидент произошел в средней школе Фримана в Рокфорде.

Раненые уже доставлены в больницу. Об их состоянии на данный момент не сообщается.

Подозреваемый в нападении уже задержан, однако о его личности и мотивах пока неизвестно.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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