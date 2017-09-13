Стрельба в школе Вашингтона: один человек погиб
13.09.2017 22:40
Инцидент произошел в средней школе Вашингтона. Еще трое человек были ранены
Фото: скриншот видео
В Вашингтоне (США) один человек погиб и по меньшей мере трое ранены в результате стрельбы в школе, сообщает пресс-служба местной полиции, передает AP.
Инцидент произошел в средней школе Фримана в Рокфорде.
Раненые уже доставлены в больницу. Об их состоянии на данный момент не сообщается.
Подозреваемый в нападении уже задержан, однако о его личности и мотивах пока неизвестно.
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