Число жертв урагана Ирма выросло до 80

Власти Флориды заявили, что намерены расследовать смерть шестерых жителей дома престарелых

Количество жертв урагана Ирма выросло до 80. Об этом сообщает Reuters.



По меньшей мере 36 человек погибли во Флориде, Джорджии и Южной Калифорнии.



Власти Флориды заявили, что будут расследовать гибель шести человек в доме престарелых. Там пропало электричество. Трое жителей умерли в здании и еще трое скончались позже в больнице.



Около 4,2 миллионов зданий или около девяти миллионов человек во Флориде остались без света.



По состоянию на вечер 12 сентября была подтверждена гибель 18 человек на юго-востоке США и еще 43 человек на островах в Карибском море.

Читайте также: Во Флориде начались восстановительные работы после Ирмы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.