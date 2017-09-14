Число жертв урагана Ирма выросло до 80
14.09.2017 00:31
Власти Флориды заявили, что намерены расследовать смерть шестерых жителей дома престарелых
Фото: EPA
Количество жертв урагана Ирма выросло до 80. Об этом сообщает Reuters.
По меньшей мере 36 человек погибли во Флориде, Джорджии и Южной Калифорнии.
Власти Флориды заявили, что будут расследовать гибель шести человек в доме престарелых. Там пропало электричество. Трое жителей умерли в здании и еще трое скончались позже в больнице.
Около 4,2 миллионов зданий или около девяти миллионов человек во Флориде остались без света.
По состоянию на вечер 12 сентября была подтверждена гибель 18 человек на юго-востоке США и еще 43 человек на островах в Карибском море.
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