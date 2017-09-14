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Число жертв урагана Ирма выросло до 80

14.09.2017 00:31
Власти Флориды заявили, что намерены расследовать смерть шестерых жителей дома престарелых
Число жертв урагана Ирма выросло до 80
Фото: EPA

Количество жертв урагана Ирма выросло до 80. Об этом сообщает Reuters.

По меньшей мере 36 человек погибли во Флориде, Джорджии и Южной Калифорнии. 

Власти Флориды заявили, что будут расследовать гибель шести человек в доме престарелых. Там пропало электричество. Трое жителей умерли в здании и еще трое скончались позже в больнице. 

Около 4,2 миллионов зданий или около девяти миллионов человек во Флориде остались без света. 

По состоянию на вечер 12 сентября была подтверждена гибель 18 человек на юго-востоке США и еще 43 человек на островах в Карибском море. 

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