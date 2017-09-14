США зафиксировали подготовку КНДР к новому ракетному запуску
14.09.2017 04:27
В последние двое суток в Северной Корее заметили подготовку стартовых позиций и перемещение ракетных установок
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Северная Корея предположительно готовится к новым ракетным запускам. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на три источника в оборонном ведомстве.
Отмечается, что в последние 48 часов в КНДР зафиксировали перемещение мобильных ракетных пусковых установок и подготовку стартовых позиций.
11 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна.
Позже Северная Корея осудила принятые против нее новые санкции и пригрозила США, что они столкнутся с "самой большой болью".
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