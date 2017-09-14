США зафиксировали подготовку КНДР к новому ракетному запуску

В последние двое суток в Северной Корее заметили подготовку стартовых позиций и перемещение ракетных установок

Северная Корея предположительно готовится к новым ракетным запускам. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на три источника в оборонном ведомстве.



Отмечается, что в последние 48 часов в КНДР зафиксировали перемещение мобильных ракетных пусковых установок и подготовку стартовых позиций.

11 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна.



Позже Северная Корея осудила принятые против нее новые санкции и пригрозила США, что они столкнутся с "самой большой болью".

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