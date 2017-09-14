Сын Флинна стал фигурантом дела о вмешательстве РФ в выборы в США
Сын бывшего советника президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна фигурирует в расследовании вмешательства России в выборы в США. Об этом сообщают NBC News со ссылкой на бывших и нынешних чиновников правительства США.
Расследуется деятельность Флинна-младшего, в частности, его тесное сотрудничество с отцом и совместная поездка в Москву в декабре 2015 году.
Адвокат экс-советника Трампа отказался комментировать роль Флинна-младшего в расследовании.
Трамп уволил Флинна в феврале за то, что он не раскрыл содержание своих бесед с послом России в США Сергеем Кисляком и ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса по поводу этих разговоров.
В мае Флинн отказался давать показания перед Сенатом о связях с РФ, однако позже согласился показать Сенату документы для расследования вмешательства РФ. Также он предлагал дать показания о связях с РФ в обмен на иммунитет.
Читайте также: Спецпрокурор изучает роль Флинна в публикации писем Клинтон - СМИ
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
21:00
-
вчера
20:04
-
вчера
19:44
-
вчера
19:10
-
18.08.17
09:56