Сын Флинна стал фигурантом дела о вмешательстве РФ в выборы в США

Майклом Флинном-младшим заинтересовались из-за его тесного сотрудничества с отцом, экс-советником Трампа

Сын бывшего советника президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна фигурирует в расследовании вмешательства России в выборы в США. Об этом сообщают NBC News со ссылкой на бывших и нынешних чиновников правительства США.



Расследуется деятельность Флинна-младшего, в частности, его тесное сотрудничество с отцом и совместная поездка в Москву в декабре 2015 году.



Адвокат экс-советника Трампа отказался комментировать роль Флинна-младшего в расследовании.

Трамп уволил Флинна в феврале за то, что он не раскрыл содержание своих бесед с послом России в США Сергеем Кисляком и ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса по поводу этих разговоров.

В мае Флинн отказался давать показания перед Сенатом о связях с РФ, однако позже согласился показать Сенату документы для расследования вмешательства РФ. Также он предлагал дать показания о связях с РФ в обмен на иммунитет.

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