В Малайзии при пожаре в религиозной школе погибли 25 человек
14.09.2017 05:55
В пожарной службе Малайзии обеспокоены соблюдением мер пожарной безопасности в незарегистрированных религиозных школах
Фото: The Star
В Малайзии в религиозной школе произошел пожар, жертвами которого стали по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает The Star.
Сообщение о пожаре поступило около 05:40 по местному времени (00:40 по киевскому времени).
Среди погибших ученики и учителя.
С 2015 года в незарегистрированных и частных религиозных школах в Малайзии произошло 211 пожаров.
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