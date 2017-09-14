В Малайзии при пожаре в религиозной школе погибли 25 человек

В пожарной службе Малайзии обеспокоены соблюдением мер пожарной безопасности в незарегистрированных религиозных школах

В Малайзии в религиозной школе произошел пожар, жертвами которого стали по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает The Star.



Сообщение о пожаре поступило около 05:40 по местному времени (00:40 по киевскому времени).



Среди погибших ученики и учителя.



С 2015 года в незарегистрированных и частных религиозных школах в Малайзии произошло 211 пожаров.

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