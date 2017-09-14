ЕП призвал ввести санкции против фигурантов списка Магнитского

Европарламентарии с 2014 года призывают ЕС ввести санкции против 32 фигурантов списка

Европарламент принял резолюцию о борьбе с коррупцией, в которой призвал Совет ЕС ввести персональные санкции против 32 фигурантов списка Магнитского. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Европарламентарии предлагают запретить фигурантам списка въезд в страны Евросоюза и заморозить их европейские активы.

Европарламент одобрил список из 32 фигурантов еще в 2014 году и с тех пор неоднократно призывал ЕС ввести санкции против них.

Юрист Сергей Магнитский работал консультантом в фирме, которая оказывала услуги фонду Hermitage Capital. Он объявил, что вскрыл масштабные хищения из российского бюджета. В 2008 году Магнитского арестовали по обвинению в помощи уклонению от уплаты налогов. Он скончался в СИЗО "Матросская тишина".

США приняли "Список Магнитского", который предусматривает запрет на въезд в США российских чиновников, причастных к этому делу.

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