У Трампа продвигали американо-российский проект АЭС - Guardian

Экс-советник президента США Майкл Флинн якобы работал с Рособоронэкспортом над проектом, в котором участвовали и украинские компании, пишет издание

Расследователи от Конгресса США проверяют, продвигал ли экс-советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн во время работы в Белом доме план частных деловых кругов о строительстве американо-российских АЭС на Ближнем Востоке. Об этом в статье для The Guardian пишет политический обозреватель Стефани Кирхгесснер.

Флинн является "центральной фигурой многих расследований" возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года, напомнили в издании.

В проект, который якобы лоббировал Флинн, была вовлечена "российская государственная компания, которая сейчас находится под санкциями США". Расследуется также вопрос, продолжает ли администрация Трампа продвигать этот проект после увольнения Флинна, или же она отказалась от такого варианта.

Вчера, 13 сентября, было опубликовано письмо конгрессменов-демократов, которые утверждают, что Флинн нарушил федеральные законы, не сообщив властями США о поездке на Ближний Восток (Египет, Израиль) в июне 2015 года с целью продвижения упомянутого выше проекта, и умолчав о некоторых контактах с иностранцами.

"В план входило создание международного консорциума американских, французских, голландских, российских, арабских, британских, украинских и израильских компаний для проектирования и строительства 40 ядерных реакторов. В план включены услуги по контролю над опасным отработавшим топливом. Один слайд, предоставленный комитету, показал, что российский государственный экспортер оружия Рособоронэкспорт, находящийся под санкциями США, должен был обеспечивать "полную региональную безопасность" для проекта", - пишет журналист.

Кирхгесснер сообщает, что Флинн и другие общались с Омаром аль-Халди - топ-генералом и руководителем бюро по дизайну и развитию короля Иордании Абдуллы.

По мнению конгрессменов, некоторые нарушения Флинна, если дело дойдет до суда, "тянут" на пять лет тюрьмы.

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Кроме того, в письме речь идет о том, что сотрудник консалтинговой группы ACU Strategic Partners Томас Кокрейн (предположительно сотрудничавшей с Флинном), утверждал: даже после увольнения советника Трампа его проект был частью дипломатического "набора инструментов" Белого дома.

Как пишет The Guardian, письмо, отправленное СМИ конгрессменами Элайджей Каммингсом и Элиотом Энджелем, "проливает свет на ошеломляющие новые обвинения" о связях Флинна с иностранцами, которые держались в секрете, пока он был советником по национальной безопасности президента США.

Новые данные о фигуре Флинна предоставил Конгрессу США спецсоветник Роберт Мюллер - руководитель группы, расследующей связи окружения Трампа с российскими властями.

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