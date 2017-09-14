В Канаде полиция просит отсрочить легализацию марихуаны

Заместитель главы полиции провинции Онтарио считает, что пока полиция не готова к легализации марихуаны в стране

Канадская правоохранительная система не готова к легализации марихуаны на территории всего государства. Об этом во время слушаний в парламенте Канады заявил заместитель главы полиции провинции Онтарио Рик Барнум, сообщает Укринформ.

"Если законодательство будет готово к июлю 2018-го, то полиция - нет. Это невозможно", - сказал Барнум.

В то же время он не стал отрицать необходимость внесения изменений в действующую систему оборота марихуаны в Канаде.

"Думаю, что мы уже очень близки. Соглашаюсь, что нужно что-то менять. Легализация - это хороший шаг, но надо провести ее правильно, не спеша и надлежащим образом", - подчеркнул Барнум.

Его поддержал и сопредседатель департамента наркотиков Ассоциации работников правоохранительных органов Канады Майк Сер.

"Мы просим правительство рассмотреть возможность дать нам больше времени на разработку законодательства, которое позволит надлежащим образом подготовиться к имплементации с первого дня", - сказал Сер.

29 марта сообщалось, то правительство Канады разрабатывает законопроект о легализации марихуаны в стране, начиная с 2018 года.

Медицинская марихуана легализована в Канаде с 2001 г., ее выращивают 40 лицензированных производителей.

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Канадцы являются одними из крупнейших потребителей марихуаны в мире.

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