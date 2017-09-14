В Индии на реке перевернулась лодка: 19 погибших

Предварительной причиной трагедии называют переполненность лодки, в которой находилось вдвое больше пассажиров, чем дозволено

В ночь на четверг, 14 сентября, в северной Индии на реке Ямуна перевернулась лодка со строителями, в результате по меньшей мере 19 человек утонули. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Всего в лодке находилось более 60 человек, когда она опрокинулся. Пропал без вести 31 пассажир, спасатели уже достали из реки девятнадцать тел. Поиски пропавших продолжаются, сообщают в полиции.

Предварительной причиной трагедии называют переполненность лодки, которая имеет вместительность только 35 пассажиров.

19 августа 2017 года на севере Индии в результате крушения пассажирского поезда 23 человека погибли и, по меньшей мере, ранен еще 81.

Читайте также: В Индии произошел оползень: 45 человек погибли

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.