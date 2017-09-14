В Москве эвакуировали 100 тысяч человек из-за звонков о бомбах

В среду в течение дня в экстренные службы Москвы поступило 65 анонимных звонков об угрозе взрывов

За минувшие сутки в Москве из-за анонимных сигналов об угрозе взрывов из зданий и сооружений было эвакуировано свыше 100 тысяч человек. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Вчера в течение дня в экстренные службы Москвы поступило 65 анонимных звонков об угрозе взрывов на более чем 70 объектах.

"Это учебные заведения, торговые центры, вокзалы, гостиницы, другие общественные здания", - отмечается в сообщении.

На время обследования зданий эвакуировать пришлось свыше 100 тысяч человек.

Накануне источник сообщил, что по факту заведомо ложных сообщений о террористических актах правоохранительные органы завели уголовное дело. К оперативной работе подключены сотрудники спецслужб.

13 сентября в экстренные службы крупных российских городов продолжили поступать сигналы о минировании социальных объектов.

Такие звонки о заложенных взрывных устройствах и подозрительных предметах продолжаются с воскресенья 10 сентября. Сообщения о минировании поступают в службы по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда. Счет попавших под эвакуацию идет на десятки тысяч человек.

Пока ни в одном из случаев сообщения о минировании не подтвердились.

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