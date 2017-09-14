Вертолет таджикского президента случайно убил директора аэропорта

Потоком воздуха от лопастей взлетающей машины Дилдора Максудшоева сдуло в сторону и ударило о камень

Вчера, 13 сентября, в приграничном городе Хорог в Таджикистане от президентского вертолета погиб начальник местного аэропорта. Об этом происшествии пишет сайт News.tj.

60-летний Дилдор Максудшоев провожал таджикского лидера Эмомали Рахмона в Душанбе и стоял вблизи от вертолета, когда тот начал подниматься в воздух. От мощного потока воздуха из-за работающих лопастей постеленный на земле ковер, на котором стоял Максудшоев, свернулся и вместе с мужчиной был отброшен на стоящий рядом камень.

Начальник аэропорта сильно ударился о камень и скончался от травм по пути в больницу.

Местные правоохранители оценивают произошедшее, как "нелепую случайность".

Хорог на карте страны:

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