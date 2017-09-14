Турция говорит о "возмездии" за курдский референдум в Ираке

Турция призвала иракских курдов, которые хотят собственное государство, "прислушаться к здравому смыслу" и отказаться от "ложного подхода"

Официальная Анкара приветствовала решение парламента Ирака, заявившего о недопустимости проведения референдума о независимости курдов, которые хотят свое государство в пределах Иракского Курдистана. Об этом со ссылкой на слова вице-премьера Турции Бекира Боздага пишет агентство Reuters.

"Референдум Барзани (Массуд, лидер иракских курдов, - ред.) - историческая ошибка. Он должен быть отменен, а если нет, то за это будет расплата и возмездие", - заявил он, добавив, что Турция поддерживает официальную линию властей Ирака.

Министерство иностранных дел Турции призвало правительство в Багдаде провести переговоры с курдами.

"Мы напоминаем Курдскому региональному правительству (КРП), какие будут последствия, если они будут настаивать на проведении референдума в ответ на все дружественные предложения. В связи с этим мы призываем КРП прислушиваться к здравому смыслу и поскорее отказаться от своего ложного подхода", - передает агентство Anadolu заявление МИД Турции.

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Референдум о независимости курдов в Ираке назначен на 25 сентября. В Багдаде настаивают на его незаконности. Турция, Иран и Сирия также выступают против референдума, опасаясь роста сепаратистских настроений среди курдов, проживающих на своей территории. Израиль же поддержал инициативу курдов.

Согласно иракским законам и Конституции страны, территория Иракского Курдистана имеет статус автономии.

США поддерживают курдские вооруженные формирования в северных районах Ирака и Сирии поставками вооружений, боеприпасов и разведданных, тогда как турецкие власти считают курдских сепаратистов "такими же террористами, как и Исламское государство".

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